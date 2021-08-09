Минстратегпром тестирует электронный реестр участников отбора и исполнителей договоров для оборонных закупок, - Уруский

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности ввело в тестовом режиме Электронный реестр участников отбора и исполнителей государственных контрактов (договоров), необходимый для имплементации закона "Об оборонных закупках".

Об этом в комментарии Укринформу сообщил вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, информирует Цензор.НЕТ.

"Минстратегпромом 9 августа введен в тестовую эксплуатацию Электронный реестр участников отбора и исполнителей государственных контрактов (договоров). Информация о работе с Электронным реестром уже доступна на сайте министерства. Кроме того, параллельно происходит процесс нормативного урегулирования его работы", - сказал Уруский.

По его словам, сегодня во время заседания Правительственного комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, стратегических отраслей промышленности, топливно-энергетического комплекса и инфраструктуры были согласованы изменения в Постановление № 233 "Об утверждении Порядка создания, функционирования и ведения электронного реестра участников отбора и исполнителей государственных контрактов (договоров), внесении в него субъектов хозяйствования".

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"В соответствии с предлагаемыми изменениями, Минстратегпром определен Администратором реестра вместо государственного учреждения "Государственный научно-исследовательский институт информатизации и моделирования экономики", которое сейчас находится в сфере управления Минэкономики. Постановление будет рассмотрено на ближайшем заседании правительства. Фактически, осталось выполнить некоторые формальности для приведения процесса закупок в соответствие с ЗУ "Об оборонных закупках", - уточнил вице-премьер.

Напомним, 17 марта Кабинет Министров одобрил два последних постановления, необходимых для имплементации закона "Об оборонных закупках", разработанных Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности. В частности, это постановление "Об утверждении Порядка формирования и корректирования ожидаемой стоимости товаров, работ и услуг оборонного назначения, закупка которых осуществляется по неконкурентной процедуре" и "Об утверждении Порядка создания, функционирования и ведения электронного реестра участников отбора и исполнителей государственных контрактов (договоров), внесении в него субъектов хозяйствования".

Первые шесть постановлений, которые имплементируют закон "Об оборонных закупках", правительство приняло 17 февраля. На заседании 3 марта правительство одобрило еще два таких постановления. По словам вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского, в целом для имплементации закона Мнистратегпром должен был разработать 10 постановлений.

Верховная Рада 16 июля 2020 года приняла в целом закон "Об оборонных закупках". Документ определяет общие правовые основы планирования, порядок формирования объемов и особенностей осуществления закупок товаров, работ и услуг оборонного назначения для обеспечения потребностей сектора безопасности и обороны, других товаров, работ и услуг для гарантированного обеспечения потребностей безопасности и обороны. Определен также порядок осуществления государственного и демократического гражданского контроля в сфере оборонных закупок.

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