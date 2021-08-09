Учителей и госслужащих в России переведут на "отечественные мессенджеры"

К 2022-му году российские чиновники и учителя обязаны будут пользоваться мессенджерами, сервисами электронной почты и видеосвязи, разработанными в РФ.

Такие сроки содержатся в плане мероприятий российской государственной программы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Нормативную базу для такого перевода подготовят до конца года. Минобразования к февралю 2022-го подготовит рекомендации для преподавателей, согласно которым они смогут общаться с родителями, студентами и школьниками только через российские сервисы.

Впервые эта идея была высказана в конце 2020 года, когда Microsoft отказалась поставлять программное обеспечение в МГТУ имени Баумана. В апреле дистрибьютор Zoom в России и СНГ сообщил, что российским компаниям и учреждениям с государственным участием запретят пользоваться корпоративной версией видеосервиса.

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В марте в российской государственной корпорации "Ростех" ограничили использование Zoom, Skype, WhatsApp и других приложений. Их запретили устанавливать на корпоративные ноутбуки и компьютеры. Взамен предлагается пользоваться "отечественными аналогами".