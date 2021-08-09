Милованов: В конкурсе на главу БЭБ участвуют 12 человек, они прошли электронное тестирование. СПИСОК
Об этом советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Тимофей Милованов сообщил на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.
"Комиссия сегодня утвердила результаты тестирования на знание специального и общего законодательства, а также на вербально-аналитические блоки. Это было электронное тестирование, оно проводилось по стандартам государственной службы в НАГС (Национальном агентстве государственной службы), и в результате этого было допущено 12 человек к собеседованию", – сказал он.
Милованов назвал фамилии тех, кто допущен к этапу собеседования: Горбенко, Маштабей, Мельник, Горбаль, Джан, Кареев, Ковчи, Олейник, Осипчук, Солодченко, Туровский, Яцик.
Он отметил, что во время тестирования возникли "определенные технические сложности", но на результат они не повлияли.
Собеседование с кандидатами назначено на 13 августа, добавил Милованов.