Нацкорпус готовится к штурму, - заявление партии

Во вторник, 10 августа, Служба безопасности Украины планирует штурм бывшего завода "Атек", где находится основанный активистами "Национального Корпуса" националистический молодежный хаб.

Об этом сообщает пресс-служба партии, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно сообщению, к подготовке операции могут привлечь работников Главного управления СБУ и спецподразделения "Альфа". За такими действиями "Нацкорпус" видит преследования со стороны Офиса президента Владимира Зеленского.

В то же время "Нацкорпус" приглашает сегодня, 9 августа, представителей СМИ посетить хаб на "Атек", чтобы убедиться в беспочвенности запланированных силовых действий.

Как сообщалось, 5 августа в Харькове СБУ провела обыски и аресты в нескольких представителей Азовского движения. Им предъявлены обвинения в создании преступной организации и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.