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Нацкорпус готовится к штурму, - заявление партии

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Нацкорпус готовится к штурму, - заявление партии
Во вторник, 10 августа, Служба безопасности Украины планирует штурм бывшего завода "Атек", где находится основанный активистами "Национального Корпуса" националистический молодежный хаб.

Об этом сообщает пресс-служба партии, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно сообщению, к подготовке операции могут привлечь работников Главного управления СБУ и спецподразделения "Альфа". За такими действиями "Нацкорпус" видит преследования со стороны Офиса президента Владимира Зеленского.

В то же время "Нацкорпус" приглашает сегодня, 9 августа, представителей СМИ посетить хаб на "Атек", чтобы убедиться в беспочвенности запланированных силовых действий.

Как сообщалось, 5 августа в Харькове СБУ провела обыски и аресты в нескольких представителей Азовского движения. Им предъявлены обвинения в создании преступной организации и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Топ комментарии

  • Eugene Homenko
    Це вам не за Порошенком бігати.
  • Vladimir UA
    Идиоты. Вас натравили, как собак дрессированных на Пороха и вы помогли его сожрать, а теперь за ненадобностью вас отстрелят, как собак. Если бы вы руководствовались мозгами, а не инстинктами и животными рефлексами то за вас встали бы люди, а так... Ну, собаке собачья смерть, как говорится.
  • Vadym Tsyrkalyuk
    можно смотреть вечно на огонь, воду, и как зе-бумеранг бьет по абынепорошенковцам
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