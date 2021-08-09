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ПЕН-центр, которым руководит Алексиевич, ликвидировали в Беларуси

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ПЕН-центр, которым руководит Алексиевич, ликвидировали в Беларуси
Верховный Суд Беларуси ликвидировал ПЕН-центр, который возглавляет нобелевский лауреат Светлана Алексиевич.

Об этом сообщила сама организация, информирует Цензор.НЕТ.

"По результатам второго судебного заседания по делу об организации Белорусский ПЕН-центр был ликвидирован", - сказано в сообщении.

В организации считают, что суд выполнил государственный заказ на "зачистку" гражданского сектора.

"Наша, так сказать, "вина" заключается в нашем несогласии с репрессиями, с насилием, с защитой свободы слова и идеалов гуманизма. И если это наша вина - нам не стыдно. Мы гордимся своей работой, нашими друзьями, партнерами, волонтерами", - добавили в ПЕН-центре.

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Топ комментарии

  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    не жалко эту распиаренную тупую бабку..
    е-ла жаба гадюку..

    https://myrotvorets.center/criminal/aleksievich-svetlana-aleksandrovna/

    Белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич обвинила украинцев в причастности к Холокосту. Как пишет «Апостроф», об этом Алексиевич заявила на выступлении в Бруклине, видео с которого опубликовано в YouTube.
    «Я вам больше скажу. В той же, например, каратели, которые работали на территории Белоруссии, они были все из Украины. И больше того, не только в Литве, там, Латвии уничтожили, сами уничтожили евреев еще до того, как успели прийти немцы. Но это было и на Украине», - сказала писательница.
    «И вы знаете, что делала Польша с евреями. Есть разное время, и сегодня люди, живущие в Латвии, несут ли они ответственность за то, что делали их родители? В высшем смысле - несут! В высшем смысле несут! Но я знаю, один из моих знакомых журналистов в Польше написал, что поляки делали с евреями. Поляки хуже всех относились к евреям. И в этом ксендзы прямо проповеди произносили: «Убей еврея!»» - добавила нобелевский лауреат.
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    она свалила писали - теперь свои откровения про нацистскую Украину и бандеровцев которые массово истребляли белорусов и евреев во время 2-ой мировой из за заграницы вещает
  • Alex Walewski 08494ca1
    да и хрен с ней.....
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