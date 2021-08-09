Количество коек для больных COVID-19 не уменьшится, но их будут разворачивать в зависимости от потребности, - Ляшко

Министерство здравоохранения поэтапно будет развертывать койки для лечения больных COVID-19 в зависимости от динамики заболеваемости. На сегодня по всей стране с COVID-19 госпитализированы до 3,5 тысячи человек.

Об этом журналистам сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Количество коек, определенных для госпитализации больных COVID-19, не уменьшается. Поскольку нам сейчас не нужны 92 тысячи коек, когда в среднем сегодня на койках находятся 3-3,5 тысячи (больных COVID-19. - Ред.) по всей стране, держать 92 тысячи коек, зарезервированных под больных COVID-19 в данный конкретный момент времени нерационально с точки зрения ограничения доступа к медицинской помощи других больных, не страдающих коронавирусной болезнью. Но у нас есть поэтапный план развертывания и четкие индикаторы, когда нам надо вводить другие больницы, в случае если будет рост количества больных", - сказал Ляшко.

Он отметил, что на сегодня динамика заболеваемости повторяет динамику прошлого года, и летом Минздрав не прогнозирует вспышки коронавирусной болезни. В то же время Минздрав рассматривает три сценария развития событий.

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"У нас для себя есть три сценария - пессимистический, оптимальный и умеренный. И рассчитывали их не по вспышке, а по нагруженности на систему здравоохранения. Мы должны подготовить нашу систему здравоохранения к пессимистическому сценарию, чтобы в случае, если будут вспышки, нам нужно, чтобы система здравоохранения справлялась. Но в это время призываем не ждать, не смотреть прогнозы Минздрава, сбываются ли они, а прийти на пункты вакцинации и вакцинироваться. И тогда точно пройдем без жестких карантинных ограничений, поскольку среди вакцинированных достаточно низкое количество госпитализированных", - сказал Ляшко.

Также, по его словам, продолжается обеспечение больниц кислородом, лекарственными средствами, средствами индивидуальной защиты.