Главные новости 9 августа: новые командующие ВСУ, Лукашенко грозит "поставить Украину на колени"
Новые командующие ВСУ
Президент Владимир Зеленский представил их во время поездки на остров Змеиный, где наблюдал за учениями. "Моими указами назначены на должности: командующего Воздушными Силами - генерал-майор Николай Олещук, командующего Десантно-штурмовой войск - полковник Максим Миргородский. ... Также я согласовал, и приказом министра обороны назначены на должности: командующего оперативного командования "Юг"- генерал-майора Андрея Ковальчука, командующего оперативного командования "Восток" - генерал-майора Олега Микаца, командующего оперативного командования "Запад" - полковника Сергея Литвинова, заместителя начальника Генерального штаба - полковника Владимира Коваля", - сказал Зеленский.
Троих украинцев убили в колонии на Донбассе
Имена двух погибших известны - это чемпион Украины, дзюдоист из Запорожья Евгений Сотников, отбывающий наказание за убийство 18-летнего парня и Александр Давыдов. О третьем известно только то, что он попал в реанимацию Донецка и там умер. Что стало причиной смерти всех троих заключенных - неизвестно.
Свежие рейтинги
Согласно опросу "Социса", если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье, за Зеленского проголосовали бы 19,5% опрошенных, за Порошенко - 14,3%. Тимошенко, Смешко и Бойко получили по 6,7% поддержки.
Рейтинг партий таков: "Слуга народа" - 18,6%, "ЕС" - 13,7%, ОПЗЖ - 11,5%, "Батькивщина" - 7,6%, "Сила и честь" - 5,7%.
Скандал с легкоатлеткой Магучих
Все продолжают обсуждать поступок украинской легкоатлетки Магучих, которая на выходных сфотографировалась на Олимпиаде со спортсменкой из РФ. За Магучих резко вступился каратист Горуна и чуть менее резко - мэр Днепра Филатов. На самого Горуну уже нашли компромат: в 2016 году он проводил семинары в Москве.
Отставка главы "Укрзализныци"
И. о. главы правления компании Иван Юрик решил покинуть пост. Набсовет удовлетворил его заявление. В ближайшие несколько месяцев компанией будет руководить временный глава - Александр Камышин.
Лукашенко говорит, что мог бы "поставить Украину на колени" в течение суток
Захвативший власть в Беларуси "президент" Лукашенко провел свой аналог путинской "прямой линии" - вышел "говорить с народом" в прямом эфире и вещал больше 8 часов.
Наговорил много интересного (пресс-секретарь Тихановской считает, что "наговорил на Гаагу"). Так, он рассказал, что в Минске якобы "остановили войну на Донбассе", а неблагодарные украинские власти перебрасывают в Беларусь оружие и боевиков (пресс-секретарь президента опровергает). Беларусь, по мнению Лукашенко, могла бы ввести санкции против Украины, и таким образом нашу страну "совместно с Россией можно поставить на колени в течение суток". Боевики ЧВК "Вагнера", говорит "президент", сами попросили отправить из в РФ. А сам Лукашенко якобы "очень скоро" собирается покинуть свой пост.
Банки просят ограничить "5%-7%-9%"
Почти половину этих льготных кредитов взяли устойчивые и успешные предприятия агросектора, которые не пытаются справиться с последствиями локдауна, а хотят легально уменьшить свои расходы. Под письмом с этой информацией, адресованным Минфину и НБУ, подписались 12 международных банков, которые работают в Украине.