Совет адвокатов Украины рекомендовал Гречковскому и Маловацкому сложить полномочия членов ВСП
Об этом сообщает сайт Национальной ассоциации адвокатов Украины, информирует Цензор.НЕТ.
САУ считает, что отдельные требования, установленные законом №1635-ІХ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия" имеют дискриминационный характер.
"Учитывая отсутствие конституционных основ для формирования Совета по этике с преимущественным правом голоса международных экспертов, а также ограничение независимости членов ВСП при принятии ими решений в пределах предоставленных им полномочий, САУ принял решение рекомендовать членам ВСП рассмотреть возможность сложить полномочия в связи с невозможностью осуществлять деятельность в условиях измененного законодательства", - говорится в сообщении.
Это решение носит рекомендательный характер, поскольку отзыв избранных в ВСП адвокатов в соответствии с законодательством, может утвердить только съезд адвокатов Украины.
Кроме того, представительствам НААУ за рубежом будет поручено провести мониторинг информации о деятельности международных экспертов, которые будут предложены в состав Совета по этике при ВСП.
Напомним, съезд адвокатов Украины избрал Павла Гречковского и Алексея Маловацкого в Высший совет правосудия в феврале 2019 года.