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За полтора года реализации проекта "Дороги и работа" благодаря ему трудоустроились 35 тыс. украинцев, - Кубраков

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За полтора года реализации проекта "Дороги и работа" благодаря ему трудоустроились 35 тыс. украинцев, - Кубраков
В Министерстве инфраструктуры готовят проект "Работай в Украине" для трудовых мигрантов.

Об этом сообщает "Дом" со ссылкой на министра инфраструктуры Александра Кубракова, передает Цензор.НЕТ.

Проект готовят к 30-летию Независимости Украины. Стандарты работы хотят повышать за счет достойной оплаты труда, социальных гарантий, карьерных возможностей образования и государственных сервисов, добавил министр.

"Сейчас у нас есть десятки тысяч украинцев, которые вместо заработка в Польше или Италии выбирают работу дома. Украине нужны новые строители: мостовики, железнодорожники, дорожники, портовики и тому подобное. Поэтому к 30-летию Независимости мы готовим масштабный проект "Работай в Украине", - отметил Кубраков.

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Кроме того, уже полтора года в Украине реализуют проект "Дороги и работа" - часть государственной программы "Большое строительство". За это время благодаря ему нашли работу 35 тыс. украинцев.

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Топ комментарии

  • 18c49ed2
    Да уж. Опять лапша. Уже 500 тыс. мест обещали. Как и зарплату учителям.

    За полтора года реализации проекта "Дороги и работа" благодаря ему трудоустроились 35 тыс. украинцев, - Кубраков - Цензор.НЕТ 5937
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Що реально стабільне в Україні ,це зростання цін та тарифів !!!)))
  • 18c49ed2
    И это учитывая отток населения на заработки. И не только рядовых работяг. Я лично знаю пару бывших типа бизнесменов, которые теперь работягами в Польше и Чехии. Эх, как мы с ними спорили вечерком в офисе про выборы под коньячек. Можешь догадаться с одного раза за кого они топили. За полтора года реализации проекта "Дороги и работа" благодаря ему трудоустроились 35 тыс. украинцев, - Кубраков - Цензор.НЕТ 7604
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