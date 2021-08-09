За полтора года реализации проекта "Дороги и работа" благодаря ему трудоустроились 35 тыс. украинцев, - Кубраков
Об этом сообщает "Дом" со ссылкой на министра инфраструктуры Александра Кубракова, передает Цензор.НЕТ.
Проект готовят к 30-летию Независимости Украины. Стандарты работы хотят повышать за счет достойной оплаты труда, социальных гарантий, карьерных возможностей образования и государственных сервисов, добавил министр.
"Сейчас у нас есть десятки тысяч украинцев, которые вместо заработка в Польше или Италии выбирают работу дома. Украине нужны новые строители: мостовики, железнодорожники, дорожники, портовики и тому подобное. Поэтому к 30-летию Независимости мы готовим масштабный проект "Работай в Украине", - отметил Кубраков.
Кроме того, уже полтора года в Украине реализуют проект "Дороги и работа" - часть государственной программы "Большое строительство". За это время благодаря ему нашли работу 35 тыс. украинцев.