Пентагон планирует ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 для военнослужащих

Прививки от COVID-19 станут обязательными для военнослужащих армии США.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я хочу, чтобы вы знали, что буду добиваться одобрения президентом решения о том, чтобы сделать прививку обязательной не позднее середины сентября или сразу после получения лицензии Управления контроля за продуктами и медикаментами США, в зависимости от того, что будет раньше", - отметил министр обороны США Ллойд Остин в послании к военнослужащим.

Министерство обороны будет внимательно следить за уровнем заболеваемости и "влиянием, которое он может оказать на нашу боеготовность", сказал Остин.

Сообщается, что Байден положительно отреагировал на обращение Остина к военным.

"Я решительно поддерживаю сегодняшнее обращение министра Остина к военнослужащим о плане Министерства обороны добавить вакцину COVID-19 в перечень обязательных прививок для наших военнослужащих не позднее середины сентября", - отметил Байден.

По его словам, вакцинация позволит военнослужащим "сохранить здоровье, лучше защитить свои семьи и обеспечить боеготовность наших сил к действиям в любой точке мира".

На сегодня 73% военнослужащих США , проходящих действительную службу, получили хотя бы одну дозу вакцины.