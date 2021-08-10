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Сорвана попытка переправить в Румынию контрабандные сигареты при помощи квадрокоптера, - ГПСУ. ФОТО

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Пограничники Черновицкого отряда помешали пепеправке с помощью беспилотного летательного табачной продукцией в страны ЕС.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Сорвана попытка переправить в Румынию контрабандные сигареты при помощи квадрокоптера, - ГПСУ 01

Пограничникам удалось предотвратить нарушение воздушного пространства на украино-румынской границы.

Правонарушители, за 4-5 километров от границы обустроили место для взлета и посадки беспилотного летательного аппарата, и подготовили ящики для транспортировки. Однако с появлением правоохранителей злоумышленнки скрылись на автомобиле повышенной проходимости. На месте происшествия пограничники обнаружили 6 ящиков с почти 3 тыс. пачек сигарет без марок акцизного налога Украины.

Также наряд обнаружил мультикоптер, мощность которого позволяет транспортировать ящик весом 17 кг.

Сорвана попытка переправить в Румынию контрабандные сигареты при помощи квадрокоптера, - ГПСУ 02

Сейчас беспилотный летательный аппарат и сигареты доставили в пограничное подразделение для передачи сотрудникам ГФС.

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Топ комментарии

  • Запарили все имена заняты
    "Передали сигареты и коптер сотрудникам ГФС" - может у них получится переправить... ))
  • MicroSW dba bb5b9ceb
    Большие сомнения по поводу грузоподъемности этого аппарата
  • Порохобандерівець
    У нас молдавські контрабандні сигарети продаються відкрито, купу ларьків понаставляли.
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