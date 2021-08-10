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Малолетний ребенок погиб в ДТП на Киевщине, - Нацполиция. ФОТО

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В Обуховском районе Киевской области в результате ДТП погиб мальчик 2020 года рождения.

Об этом информирует Цензор,НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киевщины.

Малолетний ребенок погиб в ДТП на Киевщине, - Нацполиция 01

ДТП произошло 9 августа около 19 часов на перекрестке дорог с.Миривка - с. Гороховое.

Малолетний ребенок погиб в ДТП на Киевщине, - Нацполиция 02
Малолетний ребенок погиб в ДТП на Киевщине, - Нацполиция 03

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"По предварительной информации Nissan Maxima, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил автомобиль Skoda Octavia и совершил столкновение. В автомобиле Nissan Maxima находилось четыре человека, двое из которых дети. В результате аварии мальчик 2020 года рождения погиб" - говорится в сообщении.

Топ комментарии

  • Едуард Вайданич
    Намагаюсь донести Включайте ближнє світло фар.
    Вас буде видно ще +500метрів.
    Невже ви думаєте ,що той з дітьми хотів ризикувати?
    Він просто непобачив Шкоду.
    Правила дозволяють не вмикати ближнє.
    Питання Всім - який зміст в виклютених фарах?
    Хочете без пригод- ближеє світло -як тільки рушив в будь яку пору року ,пору доби - вас побаче зустрічна,побачить попутна в дзеркало ,побачать пішохід ,велосипедист,діти в порвіррях...
    Світило дає до +500м.помітності!
    І це величезний куссок Вашої безпеки за бежплатно,Дармо!
  • Vedana
    Я вдома завжди з ввімкненими фарами: це на автоматі, ми тут так їздимо постійно, без різниці - час, пора року. Хто з не ввімкненими - здивовано реагуєш. І теж пишу про це на форумі.
    Колись їхали з мамою і був туман, нам на зустріч хтось рухався з ввімкненими, хтось - без. А дорога трохи петляла, з боків - посадка.
    І мама мені сказала: ти знаєш, як відчутно, за скільки ми бачимо тих, хто з фарами. Це дуже допомагає.
    А без фар вигулькує перед тобою.
    А якщо ще хтось надумається на обгін піти і лише дві смуги ...
  • Алексей Власов a57972d0
    Не нужно рекламировать ближний свет фар.Не ездит " вся " Европа с ближним светом фар. Просто нех..й ЛЕТАТЬ -ЭТО РАЗ. Оценивать обстановку на дороге- это два. И состояние дорог на фото( за деньги налогоплательщиков,ПОКУПАЮЩИХ БЕНЗИН,ГАЗ-ЭТО ТРИ
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