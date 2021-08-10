Малолетний ребенок погиб в ДТП на Киевщине, - Нацполиция. ФОТО
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В Обуховском районе Киевской области в результате ДТП погиб мальчик 2020 года рождения.
Об этом информирует Цензор,НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киевщины.
ДТП произошло 9 августа около 19 часов на перекрестке дорог с.Миривка - с. Гороховое.
"По предварительной информации Nissan Maxima, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил автомобиль Skoda Octavia и совершил столкновение. В автомобиле Nissan Maxima находилось четыре человека, двое из которых дети. В результате аварии мальчик 2020 года рождения погиб" - говорится в сообщении.