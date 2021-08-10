В Китае новая вспышка COVID-19: в ряде городов открыли пункты тестирования

Китай сообщает о новой вспышке COVID-19 из-за распространения штамма "Дельта". В некоторых городах открыли пункты тестирования на коронавирус.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом пишет Reuters.

С 20 июля штамм коронавируса "Дельта" был обнаружен более чем в десятке городов Китая. Правительство приказало местным властям внимательно следить за ситуацией распространения вируса.

В городе Янчжоу начался пятый раунд массовых тестов. А в Чжэнчжоуожидают результатов третьего раунда общегородских тестов.

В восточном городе Нанкин, сильно пострадавшем от июльской вспышки, начался третий раунд целевого тестирования. И это при том, что по состоянию на 2 августа там было зафиксировано менее пяти ежедневных местных случаев.

Город Наньтун, расположенный недалеко от Янчжоу и Нанкина, где еще не зафиксировали новых случаев заболевания, также начал массовые тестирования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разведка США получила доступ к данным о вирусах, которые изучали в Ухани, - CNN

А центральном городе Ухань было зарегистрировано всего два подтвержденных случая за воскресенье. Однако массовое тестирование там провели на прошлой неделе.

Власти страны говорят о том, что пока не будут вводить строгий карантин, поскольку страна использует целенаправленное сдерживание и широкую вакцинацию для победы над вирусом.

"Пока вирус по-прежнему широко распространен во всем мире, политика Китая по строгому предотвращению импорта вируса не должна изменяться", - заявил бывший министр здравоохранения Гао Цян

Тем не менее, два центра междугородних маршрутных автобусов в Ухане прекратили все перевозки с понедельника.

Напомним, что разведка США получила данные о происхождении коронавируса в китайской лаборатории.