Войска РФ за сутки 9 раз срывали режим "тишины" на Донбассе: зафиксирован пролет вражеского БПЛА "Орлан-10", боевых потерь нет

За прошедшие сутки, 9 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, вблизи населенного пункта Пивденне противник обстреливал позиции украинских защитников из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Неподалеку от Широкино враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Возле Попасной российские наемники открывали огонь из ручных противотанковых, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В направлении Новолуганского противник обстреливал позиции украинских военнослужащих из станковых противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Катериновки вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи населенного пункта Новотошковское враг дважды обстреливал позиции украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский понаблюдал за масштабными учениями всех видов и родов войск ВСУ на Николаевщине и пообедал с воинами в солдатской столовой. ФОТОрепортаж

Возле Новомихайловки противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

"Боевых потерь среди подразделений Объединенных сил нет.

На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники открывали огонь", - сказано в сообщении.

Отмечается, что о фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра 10 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в ведомстве.