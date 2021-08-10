Войска РФ за сутки 9 раз срывали режим "тишины" на Донбассе: зафиксирован пролет вражеского БПЛА "Орлан-10", боевых потерь нет
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Так, вблизи населенного пункта Пивденне противник обстреливал позиции украинских защитников из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Неподалеку от Широкино враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Возле Попасной российские наемники открывали огонь из ручных противотанковых, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
В направлении Новолуганского противник обстреливал позиции украинских военнослужащих из станковых противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе Катериновки вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи населенного пункта Новотошковское враг дважды обстреливал позиции украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Возле Новомихайловки противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
"Боевых потерь среди подразделений Объединенных сил нет.
На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники открывали огонь", - сказано в сообщении.
Отмечается, что о фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.
Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра 10 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в ведомстве.