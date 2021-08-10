В Германии хотят отменить бесплатные тесты на COVID-19: "Нецелесообразно"

Бесплатные тесты на COVID могут быть отменены в Германии с середины октября.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом пишет Deutsche Welle.

Издание сообщило, что предложение поступило из канцелярии канцлера. Его обсудят 10 августа.

В проекте предложения отмечается, что "поскольку в это время всем гражданам было предложено возможность получить вакцину, государству и, следовательно, налогоплательщикам больше нецелесообразно брать на себя расходы на все тесты".

Согласно RND, точная дата еще не определена, и некоторых людей освободят от оплаты - например, тех, кто не может вакцинироваться по состоянию здоровья.

Предложение следует за комментариями высокопоставленных официальных лиц, таких как министр здравоохранения Йенс Шпан, который сказал, что хотел бы, чтобы непривитые люди платили за свои тесты к середине октября.

"Становится очевидным, что тесты для людей, которые могли быть вакцинированы, больше не будут бесплатными с середины октября", - приводит слова министра пресс-служба бундестага ФРГ.

Отмечается, что это происходит потому, что Германия ищет способы увеличить темпы вакцинации и избежать четвертой волны, подпитываемой "Дельтой".

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Напомним, в конце июля глава администрации канцелярии Ангелы Меркель Хельге Браун предупредил, что в случае роста числа случаев коронавируса могут понадобиться ограничения для непривитых людей.

В Германии с 8 марта вступило в силу положение о тестировании на COVID-19, в соответствии с которым все граждане ФРГ имеют возможность один раз в неделю сделать бесплатный антиген-тест (РоС-тест) на коронавирус в специальных центрах, аптеках и медицинских практиках. Для получения теста нужно предъявить удостоверение личности или карту страхования. Оплату этих тестов взяло на себя государство, первые выплаты компенсаций за тестирование начались в апреле. Негативный тест на коронавирус необходим для посещения ресторанов и кафе (закрытых помещений), других заведений. От теста освобождаются лица, получившие полную защиту от вируса посредством вакцинации, а также переболевшие граждане. Они должны предоставить документы, подтверждающие их статус.