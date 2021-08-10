Истребители НАТО за неделю сопроводили 11 военных самолетов РФ, пролетавших над Балтийским морем

Истребители миссии Балтийского воздушного патрулирования НАТО на минувшей неделе трижды поднимались в воздух для сопровождения 11 военных российских самолетов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщается на сайте Минобороны Литвы.

"2-8 августа истребители, выполняющие функции воздушного патрулирования НАТО в странах Балтии, трижды поднимались в воздух для опознания и сопровождения военных самолетов РФ, пролетавших в международном пространстве над Балтийским морем", — говорится в сообщении.

Отмечается, что инциденты были 3 августа (дважды; опознаны шесть самолетов) и 5 августа (опознаны пять самолетов). Они летели из Калининградской области на "основную часть России" или в обратном направлении.

Четыре российских самолета, опознанные и сопровожденные 3 августа, и еще четыре самолета, опознанные и сопровожденные 5 августа, не имели плана полета, летели с выключенными транспондерами и не поддерживали связь с Региональным центром управления полетами.

Как сообщалось, миссия Балтийского воздушного патрулирования НАТО осуществляется с баз в Литве и Эстонии.

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