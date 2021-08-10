В Украине за сутки от COVID-19 умерли 24 человека, зафиксирован 781 новый случай заражения, 1 390 человек выздоровели
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"За сутки 9 августа 2021 в Украине зафиксирован 781 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 37, медработников - 28).
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 335 человек;
летальных случаев - 24;
выздоровели - 1 390 человек;
За сутки протестированы:
методом ПЦР - 21 705 человек,
методом ИФА - 7 698 человек,
экспресс-тестами - 15 150 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 2 260 232 человека;
выздоровели - 2 192 592 человека;
летальных случаев - 53 124;
проведено ПЦР-тестов - 11 559 179.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (167), Донецкой (78), Одесской (62), Харьковской (60), Хмельницкой (35), и Полтавской (35) областях", - рассказали в Минздраве.