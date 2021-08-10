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Я против травли Магучих. Она - герой и патриот Украины, а на фото с Ласицкене запечатлена в момент эйфории, - Беленюк

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Я против травли Магучих. Она - герой и патриот Украины, а на фото с Ласицкене запечатлена в момент эйфории, - Беленюк
Олимпийский чемпион в греко-римской борьбе и народный депутат Украины Жан Беленюк прокомментировал ситуацию с украинской легкоатлеткой Ярославой Магучих, которая после финала Олимпиады сделала фотографию с представительницей ОКР Марией Ласицкене.

Об этом сообщает Цензорр.НЕТ со ссылкой на Трибуну.

"Во-первых, ни на секунду не сомневаюсь, что Ярослава Магучих является патриотом Украины и она реально герой, потому что боролась за такую ​​медаль. К сожалению, ей немного не хватило, чтобы показать свой максимальный результат", - цитирует Беленюка спортивное издание.  

"По поводу травли ребенка, которой 19 лет, я против этого. Считаю, что представители нашей делегации заранее должны были вести определенные разъяснительные мероприятия по поводу того, как те или иные действия могут повлиять в информационном пространстве на наших спортсменов, я думаю, что это именно проблема в этом заключается. Я однозначно поддерживаю Ярославу, как и каждого спортсмена, который прославляет Украину", - отметил Беленюк.

"Я уверен на 100%, что Ярослава это сделала в момент, когда ты становишься олимпийским призером и ты находишься в состоянии эйфории, она искренне обняла свою конкурентку, с которой они соревновались без задней мысли о том, какой резонанс это может вызвать в Украине. Разговор с заместителем Министра обороны? Нужно спросить у нее, что она хочет услышать", - резюмировал он.

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Напомним, украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих после соревнований в прыжках в высоту на Олимпиаде - 2020 в Токио сфотографировали вместе со спортсменкой Марией Ласицкене, выступающей под флагом Олимпийского комитета России. В соцсетях раскритиковали украинку и обратили внимание на то, что Магучих является младшим лейтенантом ВСУ, а Ласицкене – капитаном ВС РФ.

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Топ комментарии

  • Анатолій dc5c5fad
    Вона військовослужбовець ЗСУ, а не ,,ребенок,,. Досить займатися маніпуляціями та підміняти поняття. Якшо в неї в голові тирса, то тренери повинні пояснювати, як себе вести (навіть в момент ейфорії)).
  • Егор Синягін
    Она не ребенок а служащая ВСУ.. Сколько погибло 18-19 летних на Донбассе не для того чтобы она обнималась с кацапкой (капитаном МО РФ)
  • Maksim Perepelitca
    Жан , іди ти ,, сам знаєш куди Я проти цькування Магучіх. Вона - герой і патріот України, а на фото з Ласіцкене відображена в момент ейфорії, - Беленюк - Цензор.НЕТ 1779 .!! Ось тобі теж - рєбьйонок 19 років ( було в 2014 му ) .

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    Я́на Вади́мівна Зінке́вич (нар. 2 липня 1995) - українська медик-доброволець. Начальниця Медичного управління та реабілітації бійців Української Добровольчої Армії (до 2016 року - Добровольчого українського корпусу «Правий сектор») під час війни на сході України. Командирка Медичного батальйону «Госпітальєри»[1]. За період активної фази АТО, починаючи з 2014 року, особисто витягла та врятувала більше двох сотень поранених українських солдатів з передової.

    Я проти цькування Магучіх. Вона - герой і патріот України, а на фото з Ласіцкене відображена в момент ейфорії, - Беленюк - Цензор.НЕТ 5950 .
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