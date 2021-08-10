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Лифт с пассажирами оборвался в Одессе, - Нацполиция

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Лифт с пассажирами оборвался в Одессе, - Нацполиция
Одесские правоохранители расследуют причины обрушения лифта с пятого этажа одного из многоэтажных домов на ул. Владимира Высоцкого, в лифте в это время находились два человека, они не пострадали.

 Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Национальной полиции Одесской области.

"В одной из многоэтажек на улице Владимира Высоцкого с пятого этажа сорвался лифт с двумя пассажирами. Мужчину и женщину, которые были внутри, эвакуировали. Они не пострадали", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что при движении на первый этаж в лифтовой кабине сработало экстренное торможение и она застряла между четвертым и третьим этажом.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 275 (Нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

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Топ комментарии

  • Igor Budnik b2adf589
    Так он сорвался или сработало екстренное торможение или и то, и другое? "Текст немного по-дебильному написан"(С). Оборвать лифт тяжело -трос рассчитан на 15-кратную перегрузку.
  • Eugen Mk
    Ичё? Тормаз сработал - значит чтото да работало
  • Lvbnhj
    Відео бажаєте !?
    ПС ))Більшість ліфтів в Україні вже давно відпрацювали свій *моторесурс* .

    А новий коштує кучу бабла .
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