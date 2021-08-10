Гендиректор ОХМАТДЕТА Жовнир отказался от закупки важного оборудования для детской больницы. ЦПК подозревает служебный подлог и просит Ляшко разобраться. ДОКУМЕНТ

Гендиректор клиники ОХМАТДЕТ Владимир Жовнир отказался от важного оборудования для больницы. ЦПК обратился к главе Минздрава с просьбой разобраться в ситуации и в случае выявления достаточных оснований - поднять вопрос об увольнении гендиректора.

Об том идет речь в документах, которыми располагает Цензор.НЕТ.

Дело в том, что в рамках достройки комплекса клиники планировали закупить крайне необходимое для больницы оборудование, а именно: наркозно - дыхательный аппарат (тип 1-7), наркозно - дыхательный аппарат экспертного класса (тип 1-3), транспортный аппарат искусственной вентиляции легких (Тип 1-2), аппарат искусственной вентиляции легких высокого класса (тип 1-2), аппарат искусственной вентиляции легких экспертного класса (тип 1-3), оборудование для анестезии и реанимации, система анестезиологическая общего назначения, аппарат ингаляционной анестезии, передвижной, аппарат искусственной вентиляции легких анестезиологический (идентификатор закупки ПА-2021-04-12-002423-b), а также операционный стол с набором аксессуаров для абдоминальной хирургии, операционный стол с набором аксессуаров для хирургии спины, операционный стол с набором аксессуаров для хирургии общего профиля, операционный стол с набором аксессуаров для ортопедии, операционный стол с набором аксессуаров для нейрохирургии, операционный стол с набором аксессуаров для торакальной хирургии, операционный стол с набором аксессуаров для абдоминальной хирургии, операционный стол с набором аксессуаров для хирургии общего профиля, операционный стол с набором аксессуаров для хирургии новорожденных, операционный стол с набором аксессуаров для хирургии в офтальмологии, операционный стол с набором аксессуаров для хирургии общего профиля, стул хирургический, операционный стол, универсальный, мобильный, стул операционный (идентификатор закупки иА- 2021-03-30-00б375-с).

По данным ЦПК, для этого уже даже были объявлены две закупки стоимостью более 136 млн грн, продолжался этап подачи заявок участниками. Однако, эти закупки были отменены, поскольку гендиректор Жовнир решил, что такое оборудование больнице больше не требуется, что и стало основанием для отмены закупок.

Отмечается также, что данное оборудование указано и в перечне постановления правительства, и в проектно-сметной документации, и в инвестиционном проект по строительству нового лечебно-диагностического комплекса больницы ОХМАТДЕТ.

Подчеркивается, что отмена закупки этого оборудования из-за отмены открытых торгов ставит под угрозу своевременную достройку больницы.

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Поэтому ЦПК официально обраилось к главе Минздрава Виктору Ляшко с просьбой разобраться в ситуации.

"Усматривается, что генеральным директором НДСБ ОХМАТДЕТ Жовниром В.А. в письме № 01.1 / 01-10 / 1236 от 23.07.2021 предоставлена информация, достоверность (правдивость) которой вызывает сомнение. Указанные действия могут иметь признаки уголовного преступления, предусмотренного статьей 366 Уголовного кодекса Украины (служебный подлог)", - говорится в обращении ЦПК к министру.

Кроме того, в ЦПК просят Ляшко в случае подтверждения факта, что в письме Жовнира им приведена недостоверная (ложная) информация о якобы отсутствии потребности в НДСБ ОХМАТДЕТ в закупке оборудования - принять меры реагирования, поднять вопрос о несоответствии Жовнира В.А. занимаемой должности, нарушении им условий трудового договора.







Ранее ЦПК сообщало, что правительство разрешило закупать оборудование для достройки комплекса больницы ОХМАТДЕТ без тендеров. Возможно, как предполагают в Центре с этим и связана неожиданная отмена закупок важного оборудования.