Украинские спасатели делают Украине суперпозитивную репутацию в Турции и Греции, - Кулеба
Об этом написал в Facebook министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
По словам Кулебы, в последние дни в греческой и турецкой прессе много восторженных и благодарственных упоминаний Украины.
Глава МИД отметил, что недавно утвержденная стратегия внешней политики определяет продвижение позитивного имиджа Украины одним из приоритетов.
"Конечно, мы приняли политическое решение подставить друзьям плечо не ради выгоды, а потому что так делают друзья. Но нельзя не признать, что сейчас украинские пилоты и пожарные героически делают Украине супер положительную репутацию в Турции и Греции", – написал Кулеба.
По его словам, это – Украина, которая помогает друзьям, а не только просит о поддержке. "И это разрыв шаблона российской пропаганды", – добавил Кулеба.
Напоминаем, 6 августа сводный отряд пожарных со всей страны прибыл в Грецию для помощи в борьбе с масштабными лесными пожарами. На выполнение задания президента Владимира Зеленского и решения правительства, сотня спасателей ГСЧС с необходимым оборудованием вылетели из аэропорта "Киев".