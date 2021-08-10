Потенциальные инвесторы уже могут подавать заявки на получение инвестняни: Кабмин принял все необходимые акты, - Минэкономики
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, передает Цензор.НЕТ.
Правительство утвердило порядок ведения Реестра инвестпроектов со значительными инвестициями, что позволит осуществлять мониторинг их реализации и контролировать предоставление государственной поддержки.
"Уже видим активность бизнеса как отечественного так и зарубежного. Причем общие объявлены инвестиции сейчас составляют более $1,3 млрд. Основные отрасли – агропереработка, производство, логистика, транспорт и туризм", – отметила заместитель министра Ирина Новикова.
В ведомстве напомнили, что законом "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине" предусмотрена поддержка проектов с инвестициями более 20 млн евро. Также среди обязательных требований к проектам – не менее 80 рабочих мест с зарплатой, которая будет больше средней в регионе на 15%.
Поддержка бизнеса будет осуществляться в нескольких плоскостях: освобождение от уплаты отдельных налогов и сборов в соответствии с Налоговым кодексом; освобождение от налогообложения ввозной пошлиной нового оборудования и комплектующих к нему, ввозимых исключительно для реализации инвестиционного проекта.
Также возможно предоставление инвестору преимущественное право землепользования земельным участком государственной или коммунальной собственности, или предоставление земельного участка государственной или коммунальной собственности в пользование (аренду) и др.