Во Львове из-за аварии не курсируют некоторые трамваи и троллейбусы, - горсовет

Во Львове большинство трамвайных маршрутов не работают из-за аварии на тяговой подстанции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.

Отмечается, что на высоковольтной линии в депо на ул. Городоцкой произошла авария. Ее стараются как можно быстрее ликвидировать. Однако, пока не ходят большинство трамвайных маршрутов и троллейбусные маршруты №32 и 22.

"Возникла аварийная ситуация на "Львовэлектротранс" - на третьей тяговой подстанции депо на ул. Городоцкой выбило основной и резервный высоковольтный кабель. Работники предприятия уже ищут повреждения. Соответственно, выпуска трамваев не будет, только частично тягачом перетягивают в костел, также трамвай №2 вытянут на маршрут. Проблема на 2-х троллейбусных маршрутах - 32 и 22 не будут курсировать, все остальные - на маршрутах", - говорится в сообщении.

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