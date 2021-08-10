Ущерб от наводнения в Германии может достигать 30 млрд евро, - кандидат в канцлеры ФРГ Лашет
Для восстановления потерь необходимо 20-30 миллиардов евро. Об этом заявил кандидат в канцлеры Германии от консервативного блока ХДС / ХСС Армин Лашет, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
По его словам, только в Северном Рейне-Вестфалии повреждено более 150 школ, по крайней мере восемь из них настолько серьезно, что даже их ограниченная работа невозможна. Кроме того, было повреждено свыше 200 детских садов и такое же количество кабинетов врачей, а также более 50 аптек.
"Наводнение 14 и 15 июля было, пожалуй, самым масштабным стихийным бедствием, которому подверглась земля Северный Рейн-Вестфалия за время существования ФРГ. После всего, что я видел за последние несколько недель, я все еще глубоко поражен", - сказал Лашет.
Все немецкие земли уже заявили о готовности внести необходимую сумму в национальный фонд восстановления.
По данным местных СМИ, в результате наводнения, вызванного сильными дождями, погибли по меньшей мере 188 человек. Судьба многих людей до сих пор неизвестна.