В Португалии семья антивакцинаторов в течение недели умерла от COVID-19

Коронавирус за неделю убил мать, отца и их сына. Фрэнсис Гонсалвес из Кардиффа рассказал, что потерял мать, отца и брата из-за COVID-19 в течение недели, поскольку все трое решили не вакцинироваться после того, как их напугала дезинформация антивакцинаторов.

Коронавирус унес жизни почти всех членов семьи 43-летнего Фрэнсиса Гонсалвеса. Они все были ярыми противниками вакцинации, пишет Daily Mail, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

За одну неделю у мужчины умерли мать, отец и брат, которые проживали в Португалии. По его словам, родственники стали жертвами антивакцинаторской пропаганды и отказались прививаться.

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При этом он отметил, что его мама страдала от хронических заболеваний, а отец лежал в больнице из-за камней в почках, но младший брат был здоров. Фрэнсис уверен, что вакцина спасла бы его 40-летнего брата от смерти. Погибший активно занимался спортом, бегал, ел только здоровую пищу и за 15 лет даже не притронулся к алкоголю.

Здоровье его брата и отца ухудшилось, а Гонсалвес пытался найти способ попасть в Португалию. Они умерли еще до того, как он туда попал. Когда он приехал, то обнаружил, что его мать пытается справиться с вирусом. Она умерла через несколько дней, и все трое похоронены на кладбище в Лиссабоне.

Гонсалвес считает, что его отец, 73-летний Бэзил, заразился коронавирусом, находясь в больнице, а его мать, 65-летняя Шармань и 40-летний брат Шоул подхватили его на семейном ужине.

"Они стали жертвами пропаганды против вакцинации. Она охотится на людей, которые боятся, и они попадают в ловушку. Сообщение, которое я хочу выразить, такое: почему правительство хочет причинить вам боль, сделав вакцину? Какова цель этого? Я разговаривал со многими людьми, которые боятся вакцины, цена этого вопроса жизнь", - сказал он.

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После горького опыта и потери родных мужчина призывает всех прививаться и не верить в теории заговора.