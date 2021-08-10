В Португалии семья антивакцинаторов в течение недели умерла от COVID-19
Коронавирус унес жизни почти всех членов семьи 43-летнего Фрэнсиса Гонсалвеса. Они все были ярыми противниками вакцинации, пишет Daily Mail, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
За одну неделю у мужчины умерли мать, отец и брат, которые проживали в Португалии. По его словам, родственники стали жертвами антивакцинаторской пропаганды и отказались прививаться.
При этом он отметил, что его мама страдала от хронических заболеваний, а отец лежал в больнице из-за камней в почках, но младший брат был здоров. Фрэнсис уверен, что вакцина спасла бы его 40-летнего брата от смерти. Погибший активно занимался спортом, бегал, ел только здоровую пищу и за 15 лет даже не притронулся к алкоголю.
Здоровье его брата и отца ухудшилось, а Гонсалвес пытался найти способ попасть в Португалию. Они умерли еще до того, как он туда попал. Когда он приехал, то обнаружил, что его мать пытается справиться с вирусом. Она умерла через несколько дней, и все трое похоронены на кладбище в Лиссабоне.
Гонсалвес считает, что его отец, 73-летний Бэзил, заразился коронавирусом, находясь в больнице, а его мать, 65-летняя Шармань и 40-летний брат Шоул подхватили его на семейном ужине.
"Они стали жертвами пропаганды против вакцинации. Она охотится на людей, которые боятся, и они попадают в ловушку. Сообщение, которое я хочу выразить, такое: почему правительство хочет причинить вам боль, сделав вакцину? Какова цель этого? Я разговаривал со многими людьми, которые боятся вакцины, цена этого вопроса жизнь", - сказал он.
После горького опыта и потери родных мужчина призывает всех прививаться и не верить в теории заговора.