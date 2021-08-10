Креминь о скандале с Магучих: Не разделяю принципов объятий под флагом Украины. Спортсмены должны держать высокий уровень ответственности за страну

Языковой омбудсмен Тарас Креминь прокомментировал ситуацию вокруг украинской спортсменки Ярославы Магучих, ставшей бронзовым призером Олимпиады в Токио по прыжкам в высоту. Ее раскритиковали за фото с российской атлеткой Марией Ласицкене.

Как информирует Цензор.НЕТ, Креминь в эфире канала "Украина 24" заявил, что украинские спортсмены на международных соревнованиях должны "держать высокий уровень ответственности за страну".

"Что касается спортивной дипломатии, на эту тему мы встречались не только со спортсменами, но и с министром молодежи и спорта Вадимом Гутцайтом. Говорили в каком контексте - что во время проведения и участия в официальных брифингах и пресс-конференциях все-таки граждане Украины обязаны пользоваться государственным языком и держать высокий уровень ответственности за страну, которая их отправила на знаковые соревнования планетарного масштаба", — рассказал языковой омбудсмен.

По его словам, встреча с Гутцайтом имела декларативный характер.

На вопрос, осуждает ли он поступок спортсменки, Креминь ответил, что не разделяет "принципов объятий, рукопожатий и многого другого в публичной плоскости под флагом Украины".

В то же время он отметил важность спортивной дипломатии.

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"Никто этому вопросу не уделял отдельное внимание, а зря. Хотя я замечаю, что по крайней мере использование государственного языка нашими спортсменами имеет иное качество. Плохо, что об этом говорит уполномоченный или еще кто-то, важно, чтобы это было вопросом мировоззрения и сознательности. Перед Евро-2020 я встречался с председателем Ассоциации украинского футбола, и мы увидели, что в большинстве своем спортсмены начали лучше и больше говорить на украинском", - подытожил он.

Напомним, украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих после соревнований в прыжках в высоту на Олимпиаде - 2020 в Токио сфотографировали вместе со спортсменкой Марией Ласицкене, выступающей под флагом Олимпийского комитета России. В соцсетях раскритиковали украинку и обратили внимание на то, что Магучих является младшим лейтенантом ВСУ, а Ласицкене – капитаном ВС РФ.