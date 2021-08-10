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Рада планирует закупить около 1 км новых ковров на 1 млн грн, - Prozorro

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Рада планирует закупить около 1 км новых ковров на 1 млн грн, - Prozorro
Управление делами Аппарата Верховной Рады Украины проводит тендер на закупку ковровых покрытий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Prozorro.

Так, парламент закупает 960 погонных метров ковровых дорожек.

Цена закупки составляет 985,4 тыс. грн (1026 грн за 1 погонный метр).

Аукцион стартует 25 августа, а заявки будут приниматься до 23 августа.

Верховная Рада планирует закупить:

- ковровые дорожки шириной 1,4 м - 340 м;
- ковровые дорожки шириной 1,2 м - 130 м;
- ковровые дорожки шириной 1,0 м - 130 м;
- ковровые дорожки шириной 0,8 м - 260 м;
- ковровые дорожки шириной 0,7 м - 100 м.

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Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass
    Ковры будут зелёного цвета ? 😀😀😜
  • Сергей Гусаченко a2dcbe9d
    1026 грн за 1 погонный метр... Я давненько не смотрел в ценники ковровых изделий, но похоже что пытаются закупить ковры с вплетенными в них золотыми нитями...
  • Сергей Гусаченко a2dcbe9d
    Не удивлюсь что жовто-блакитні...
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