Рада планирует закупить около 1 км новых ковров на 1 млн грн, - Prozorro

Управление делами Аппарата Верховной Рады Украины проводит тендер на закупку ковровых покрытий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Prozorro.

Так, парламент закупает 960 погонных метров ковровых дорожек.

Цена закупки составляет 985,4 тыс. грн (1026 грн за 1 погонный метр).

Аукцион стартует 25 августа, а заявки будут приниматься до 23 августа.

Верховная Рада планирует закупить:



- ковровые дорожки шириной 1,4 м - 340 м;

- ковровые дорожки шириной 1,2 м - 130 м;

- ковровые дорожки шириной 1,0 м - 130 м;

- ковровые дорожки шириной 0,8 м - 260 м;

- ковровые дорожки шириной 0,7 м - 100 м.

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