Экс-военнослужащий ВСУ получил 6 лет тюрьмы за передачу разведданных террористам "ДНР", - контрразведка СБУ
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Следствие устнаовило, что в 2020 году украинский военнослужащий был завербован представителем НВФ "ДНР" для сбора и передачи разведывательной информации о дислокации, вооружении и личном составе сил ООС в районе линии разграничения.
Также злоумышленник инициативно предложил свои "услуги" для совершения диверсий против украинских воинов.
Во время обысков по месту его жительства был обнаружен и изъят арсенал военных средств поражения.
Правоохранители задержали подозреваемого в июне 2021 года.
В начале августа 2021 Артемовский городской суд признал его виновным по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч. 1. ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.