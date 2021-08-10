Экс-военнослужащий ВСУ получил 6 лет тюрьмы за передачу разведданных террористам "ДНР", - контрразведка СБУ

Бывший военнослужащий ВСУ получил 6 лет тюрьмы за "помощь" стране-агрессору и террористам "ДНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Следствие устнаовило, что в 2020 году украинский военнослужащий был завербован представителем НВФ "ДНР" для сбора и передачи разведывательной информации о дислокации, вооружении и личном составе сил ООС в районе линии разграничения.

Также злоумышленник инициативно предложил свои "услуги" для совершения диверсий против украинских воинов.

Во время обысков по месту его жительства был обнаружен и изъят арсенал военных средств поражения.

Правоохранители задержали подозреваемого в июне 2021 года.

В начале августа 2021 Артемовский городской суд признал его виновным по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч. 1. ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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