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Латвийские пограничники перенаправили группы нелегалов обратно в Беларусь

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Латвийские пограничники перенаправили группы нелегалов обратно в Беларусь
Латвийским пограничникам удалось "перенаправить" нелегальных мигрантов назад в Беларусь, сообщил премьер-министр Кришьянис Кариньш со ссылкой на слова министра внутренних дел страны Марию Голубеву.

"Во вторник, 10 августа, правительство планирует рассмотреть вопрос об объявлении чрезвычайной ситуации на границе, что расширит возможности пограничников отправлять иммигрантов назад в Белоруссию", - заявил Кариньш после заседания коалиции, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кроме того, принято решено ускорить строительство инфраструктуры на восточной границе с Россией и Беларусью, отметил премьер.

Ранее в понедельник Голубева предложила правительству Латвии объявить на латвийско-белорусской границе режим чрезвычайной ситуации для защиты внешней границы республики и Европейского союза от нелегальной миграции.

В случае объявления Кабинетом министров чрезвычайной ситуации она будет введена на части территории Аугшдаугавского и Краславского краев, а полномочия Государственной пограничной охраны будут расширены. Решение правительства об объявлении чрезвычайной ситуации требует одобрения Сейма.

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Топ комментарии

  • Nikos KGB
    Надо было ещё своих добавить
  • pacerhard melina
    Да он своих не кормит, о чем ты говоришь...
  • Альекс Прибель
    расставить вдоль границы на вышках пулеметчиков.. тогда беженцы осядут в Белоруссии, а их нужно кормить... вот старпер и задумается, станет у ***** просить очередной ярд баксов .. надо же царскую охранку содержать, иначе народ порвет этого подонка
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