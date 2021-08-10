Латвийские пограничники перенаправили группы нелегалов обратно в Беларусь
"Во вторник, 10 августа, правительство планирует рассмотреть вопрос об объявлении чрезвычайной ситуации на границе, что расширит возможности пограничников отправлять иммигрантов назад в Белоруссию", - заявил Кариньш после заседания коалиции, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Кроме того, принято решено ускорить строительство инфраструктуры на восточной границе с Россией и Беларусью, отметил премьер.
Ранее в понедельник Голубева предложила правительству Латвии объявить на латвийско-белорусской границе режим чрезвычайной ситуации для защиты внешней границы республики и Европейского союза от нелегальной миграции.
В случае объявления Кабинетом министров чрезвычайной ситуации она будет введена на части территории Аугшдаугавского и Краславского краев, а полномочия Государственной пограничной охраны будут расширены. Решение правительства об объявлении чрезвычайной ситуации требует одобрения Сейма.