Белорусская прокуратура просит 3,5 года тюрьмы для чемпиона мира по тайскому боксу Кудина, поддержавшего протесты в Минске

Белорусскому чемпиону мира по тайскому боксу и кикбоксингу Алексею Кудину, который поддерживал протесты в Минске, грозит 3,5 года тюрьмы. Прокуратура запросила для него заключение в колонии строгого режима.