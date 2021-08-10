"США продолжают уклоняться от санкций против ближайшего окружения Путина, - The Washington Post"

Немного тем интересуют Кремль так же, как санкции Запада, направленные против его чиновников и олигархов. Несмотря на свою националистическую позицию, режим президента РФ Владимира Путина - столь же коррумпированный, как и авторитарный, зависит от поддержки доступа ключевых чиновников к банкам и финансовым рынкам Запада.

Об этом пишет The Washington Post.информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

"Вряд ли секрет, что некоторые из самых дорогих объектов недвижимости в Нью-Йорке, Лондоне и Майами принадлежат лицам, имеющим связи с Кремлем. Частные российские холдинги за рубежом оцениваются в $ 800 - $ 1,3 триллиона, большинство из этих денег, вероятно, связаны с самим Путиным. Масштабное журналистское расследование, основанное на раскрытых документах, проследило 2 миллиарда долларов оффшорных счетов "друзей" Путина, вероятно, это лишь маленькая вершина очень большого айсберга", - пишет издание.

Неудивительно, что международные усилия по привлечению к ответственности нарушителей прав человека путем целенаправленного запрета виз и замораживания активов вызывают бурную реакцию российских чиновников. Контрмеры Кремля против тех, кто выступает за такие санкции, варьируются от поддельных ордеров Интерпола до отравления химическим оружием.

Недавно призывы к целенаправленным международным санкциям со стороны граждан России публично были названы "предательством".

"Это предательство своей страны и своего народа", - заявил глава разведки России Сергей Нарышкин. Давняя привычка авторитарных режимов отождествлять себя с "народом".

Такое поведение Кремля не удивляет. Больше удивляет длительное нежелание администрации США бороться против режима Путина с помощью имеющихся в его распоряжении инструментов, предназначенных для целенаправленных санкций против нарушителей прав человека и коррупционеров.

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Администрация президента Джо Байдена признала противодействие коррупции "основным интересом национальной безопасности Соединенных Штатов Америки" и приняла меры в отношении отдельных лиц в разных странах от Украины до Намибии. В то же время Байден продемонстрировал нежелание применять санкции там, где они действовали бы наиболее эффективно.

Пока Вашингтон в ответ на непрерывную агрессию Кремля реагировал мерами времен холодной войны, такими как высылка дипломатов. Однако самый эффективный механизм в наборе инструментов остается в основном неиспользованным. В январе, после ареста российского оппозиционера Алексея Навального, его единомышленники предложили ввести санкции против нескольких высших чиновников Кремля и олигархов. Однако по сей день большинство людей, которых они называли, могут свободно путешествовать по обе стороны Атлантики. Незадолго до ареста сам Навальный сказал, что "санкции не действуют, потому что Запад воздерживается от санкций против людей с деньгами".

Одно из возможных объяснений появилось в недавнем отчете Politico. Со ссылкой на высших должностных лиц администрации США, в статье говорится о том, что Белый дом воздержался от использования санкций в полной мере из-за риска "поставить под угрозу потенциальное сотрудничество" с Кремлем и потому, что президент Байден "хочет дать Путину время, чтобы увидеть, может ли он быть конструктивным партнером". Очевидно, некоторые представители администрации Байдена также опасаются, что падение путинского режима может оказаться "дестабилизирующим".

Это соображение вызывает смущение. Во-первых, десятки тысяч россиян, которые выходили на демонстрации против режима Путина - не фанатики или бешеные националисты, а в основном молодые граждане среднего класса, которые хотят, чтобы Россия стала современной демократической нацией. Во-вторых, надежды на новую "перезагрузку" с Кремлем уже показали свою неэффективность во время политики предшественников Байдена. Тиран вряд ли может быть "конструктивным партнером".

Целевые санкции предусматривают личную ответственность для тех, кто нарушает правила цивилизованного общества дома, пользуясь его благами за рубежом. Не менее важно, что "черный список" нарушителей может не позволить режимам разрушать ценности, которые поддерживает Запад.

Западные политики располагают мощным и эффективным инструментом. Пришло время начать правильно его использовать, резюмирует издание.