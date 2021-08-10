За Зеленского готовы проголосовать 28,8% украинцев, за Порошенко - 15,9%, за Бойко - 14,6%, - опрос Центра Разумкова

Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то во второй тур прошли бы действующий глава государства Владимир Зеленский (28,8% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать) и пятый Президент Украины Петр Порошенко (15,9%).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова.

"Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов в первом туре получил бы В. Зеленский (19,5% всех опрошенных или 28,8% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать). Намерены проголосовать за П.Порошенко соответственно 9,9% и 15,9% опрошенных, за Ю. Бойко - соответственно 9,7% и 14,6%, за Ю.Тимошенко ˗ соответственно 8,1% и 10,9%, за И. Смешко ˗ соответственно 4% и 6% , за О. Ляшко ˗ соответственно 2% и 3%, за В. Гройсмана ˗ соответственно 2% и 3%, за Р. Кошулинского ˗ соответственно 2% и 3%, за Д.Разумкова ˗ соответственно 2% и 2%, за А. Гриценко ˗ соответственно 1% и 2%, за В. Кличко ˗ соответственно 1% и 1%, за А. Вилкула ˗ соответственно 0,5% и 1%", - говорится в исследовании

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"В. Зеленский в случае электорального соперничества во втором туре с П. Порошенко получил бы 28% голосов всех опрошенных или 61% голосов тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать, П.Порошенко ˗ соответственно 17% и 39%. В случае выхода во второй тур В. Зеленского и Ю.Бойко за В. Зеленского проголосовали бы 31% всех опрошенных или 68% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать, за Ю. Бойко ˗ соответственно 15% и 32%", - свидетельствуют результаты опроса.









Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 29 июля по 4 августа 2021 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Были опрошены 2019 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.