МИД о контр-меморандуме РФ по делу "Украина против России": Нет сомнений, что Суд ООН признает аргументы необоснованными

Все ответы и аргументы, заявленные Россией в ее Контр-Меморандуме, будут признаны Судом ООН необоснованными.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

В МИД напомнили, что 12 июня 2018 Украина подала Меморандум, в котором утверждала, что РФ систематически нарушает Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма и Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

В ноябре 2019 Международный Суд ООН принял решение, которым отверг все предварительные возражения России о наличии у Суда юрисдикции, постановил рассматривать претензии Украины по сути и, соответственно, приказал России предоставить объяснения по существу заявленных Украиной требований.

"Российская Федерация стала первым государством за всю историю существования Международного Суда ООН, которое обязаное предоставить объяснения по существу заявленных претензий относительно нарушений двух вышеупомянутых конвенций", - отметили в министерстве.

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Так, России вменяется бездействие в проведении расследования и не препятствование в снабжении деньгами и оружием незаконных вооруженных формирований на востоке Украины, которые причастны к ряду террористических актов, а именно к катастрофе самолета MH-17, обстрелам гражданского населения в Волновахе, Краматорске, Мариуполе и Авдеевке, а также к организации ряда взрывов во время массовых мирных собраний в Харькове и других городах.

Кроме того, Россия должна ответить за проведение кампании культурного уничтожения против сообществ крымских татар и украинцев с момента оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополь. Также Россия должна предоставить ответ, почему она не выполняла временные меры, которые были назначены судом более четырех лет назад, в том числе требование о снятии препятствий деятельности Меджлиса на территории оккупированного полуострова.

"Не возникает сомнений, что все ответы и аргументы, заявленные Россией в ее Контр-Меморандуме, будут признаны Судом необоснованными. Украина и в дальнейшем будет подробно прорабатывать и отстаивать свою позицию в рамках судебного процесса в Международном суде ООН. В дальнейшем, судом будет определено, есть ли необходимость подачи дополнительных письменных документов, и установлены процессуальные сроки для следующих шагов", - подытожили в МИД.

Напомним, ранее РФ подала в Международный суд ООН ответный меморандум по делу "Украина против России".

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