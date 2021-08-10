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Каждая выкуренная сигарета уменьшает продолжительность жизни на 5 минут 30 секунд, - исследование

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Каждая выкуренная сигарета уменьшает продолжительность жизни на 5 минут 30 секунд, - исследование
Среднестатистический курильщик живет на 13-14 лет меньше.

Об этом в Facebook сообщает Центр Гражданского Представительства "Жизнь", информирует Цензор.НЕТ.

"Регулярное курение уменьшает ожидаемую продолжительность жизни на 4,7 лет", - комментирует Ассоциация диетологов Украины ссылаясь на исследование, проведенное исследовательскими институтами США и Канады.

Однако, отмечается в публикации, эти данные слишком оптимистичны при сравнении с остальными исследованиями.

"По данным государственного Центра Контроля и Предотвращения Заболеваний в США (Centers for Disease Control and Prevention), среднестатистический курильщик живет на 13-14 лет меньше, а каждая выкуренная сигарета уменьшает продолжительность жизни на 5 минут 30 секунд. По словам руководителя исследовательской группы Оксфордского университета сэра Ричарда Пето: "Люди, которые бросили курить до достижения зрелого возраста, могут продлить свою жизнь до 10 лет", - говорится в сообщении.

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"Курение - зло в любом виде. Мы имеем множество примеров, доказывающих вред курения, но молодое поколение продолжает перенимать эту смертельную зависимость. Главным образом такая распространенность курения зависит от привлекательной рекламы сигарет, которую постоянно видят дети", - подытожили в Центре.

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    Це ж що тоді виходить? Тобто, Черчіль, якщо б не палив тютюн, жив би до 300 років?
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