Пестициды, музеи и мангалы: на что чиновники тратят эконалог

Деньги от эконалога тратят не на природоохранные мероприятия и улучшение окружающей среды, а на экскурсии для школьников, мангалы и пестициды.

Об этом сообщает Обозреватель со ссылкой на "ЭкоПолитика". Отмечается, что за 2020 год отечественные предприятия уплатили в виде экологического налога 5,1 млрд грн. С 2016-го сумма уплаченных налогов превысила 24 млрд грн. Примерно 45% от этих средств попадали в общий фонд государственного бюджета, а 55% – поступали на места (25% к территориальным общинам и 30% – в областные бюджеты) и пополняли природоохранные фонды. Однако тратились эти средства местной властью не всегда по назначению, зачастую на мероприятия не имеющие отношения к охране окружающей среды.

В частности, по информации издания, средства от эконалога используются на различные образовательные цели. Так, на Кировоградщине в 2016-м году на это потратили всю сумму.

"Ресурсы от эконалога в области очень ограничены, поэтому здесь решили не размениваться на всякие там очистные сооружения и полигоны, а потратить деньги на самое важное: меры по экологическому образованию, издание экологического паспорта области, проведение Дня окружающей среды и научные исследования растений и животных Красной книги. Всего ушло 250 тыс. грн", – говорится в материале.

В Донецкой области на эти средства проводят экологические экскурсии для школьников, в частности, только в 2021 году на эту программу выделили целых 2 млн грн. Для сравнения, в том же 2021-м строительство завода для обезвреживания отходов в селе Новодмитровка стоило 500 тыс. грн.

"То есть, за 2 миллиона могли бы появиться четыре таких завода в четырех селах. И вероятно, это повлекло бы больший эффект для улучшения экологической ситуации Донетчины, чем экскурсии школьников", – подчеркивается в материале.

На Львовщине экологические средства уходят на обустройство парков и рекреационных зон, размещая в них беседки, мангалы, детские игровые зоны.

"Например, в 2017 году на предотвращение уничтожения природных комплексов на территории региональных ландшафтных парков "Надсянский" и "Равское Розточье" потратили по 190 тыс. грн. Еще 90 тыс. грн на такие же цели выделили в РЛП "Верхнеднестровские Бескиды". Пошли эти средства на беседки, мангалы, детские игровые комплексы и так далее", – отмечается в материале.

В некоторых случаях, деньги, предназначенные для улучшения экологии и защиты окружающей среды, использовались в противоположных целях. Так, на Полтавщине с 2013 по 2016 годы из областного фонда охраны окружающей среды выделялись средства Кременчугскому лесному хозяйству на "химическое проведения истребительных мероприятий против рыжего соснового пилильщика". Лес защищали от насекомых путем распыления пестицидов! Фактически, за счет экологического налога целенаправленно загрязняли окружающую среду опасными химическими веществами. Потратили на это более 260 тыс. грн.

Ранее президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок заявила, что средствам от экологического налога необходимо вернуть целевой характер и направлять их исключительно на экологические проекты.

В свою очередь Американская торговая палата (АСС) призвала Верховную Раду предоставить субъектам хозяйствования право использовать до 70% экологического налога на компенсацию затрат на природоохранные мероприятия и экологические инвестиции.