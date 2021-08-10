Оккупанты не пропустили патрули миссии ОБСЕ на блокпостах вблизи Новоазовска, Безымянного и Шевченко, - штаб ООС

Украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон информирует о случаях препятствования допуска представителей Миссии ОБСЕ со стороны вооруженных формирований РФ на временно оккупированных территориях.

Соответствующие данные зафиксированы и обнародованы в ежедневном отчете СММ ОБСЕ от 7 августа 2021 года, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение штаба ООС.

В частности, оккупанты не пропускали патрули Миссии на блокпостах вблизи населенных пунктов Новоазовск, Безымянное, Шевченко ссылаясь на "работы по разминированию" и "соображения безопасности". В то же время, находясь на блокпостах, наблюдатели видели, как их беспрепятственно пересекали гражданские лица и транспортные средства.

На блокпостах возле населенных пунктов Оленевка и Донецк вооруженные наемники задержали передвижение патруля миссии на полчаса.

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Также оккупанты осуществляли препятствия во время полетов БПЛА СММ. Летательные аппараты миссии испытывали глушения сигнала GPS над районами вблизи временно неподконтрольных правительству Украины населенных пунктов Голубовское, Терновое и двух полетов вблизи села Новодворское.

"Систематические факты препятствования деятельности наблюдателей миссии на временно неподконтрольных правительству Украины территориях Донецкой и Луганской областей свидетельствуют о намерениях российско-оккупационных войск и в дальнейшем скрывать факты нарушений Минских договоренностей. Это еще раз подтверждает нежелание делать шаги, направленные на урегулирование ситуации, как на линии разграничения, так и в целом в районе проведения операции Объединенных сил", - отметили в штабе ООС.

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