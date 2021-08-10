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Позвольте людям молиться! - США отреагировали на срыв богослужения российскими силовиками в храме ПЦУ в оккупированном Крыму

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Посольство США в Украине осуждает срыв богослужения в монастыре Православной церкви Украины в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства США в Украине.

"Мы поддерживаем верующих Православной церкви Украины в Крыму, где российские силовики сорвали воскресную службу в Белогорском районе под вымышленным предлогом", - следует из сообщения.

"Мы всегда будем поддерживать свободу вероисповедания, свободную от внешнего влияния. Позвольте людям молиться! Крым-это Украина", - добавили в посольстве США.

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Как сообщалось, российские силовики ворвались в храм ПЦУ в оккупированном Крыму.

Топ комментарии

  • Игорь Бех
    Разве возможно выпросить разрешение у животных ?
  • tim link
    ответом должно послужить немедленное выдворение из Украинских Святынь, Лавр и Монастырей, быдляка продажного, из РПЦ в У!.. Дозвольте людям молитися! - США відреагували на зрив богослужіння російськими силовиками в храмі ПЦУ в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 9921
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