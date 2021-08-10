Войска РФ обстреляли украинские позиции в районе Водяного из 82-мм минометов и 122-мм артиллерии, - Минобороны

Российско-оккупационные войска с начала текущих суток один раз нарушили режим "тишины" на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет.

Об этом говорится сводке Министерства обороны Украины относительно обстановки в районе проведения операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"В районе Водяного, что на Приазовье, враг обстрелял позиции защитников Объединенных сил из минометов 82-го калибра и артиллерийских систем 122-го калибра", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что российские боевики не пропустили патрули наблюдательной миссии ОБСЕ на блокпостах вблизи Новоазовска, Безымянного и Шевченко.