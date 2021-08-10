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На портале "Дія" доступны 11 электронных услуг в строительстве, - Чернышов

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На портале "Дія" доступны 11 электронных услуг в строительстве, - Чернышов
В Единой государственной электронной системе в сфере строительства (ЭГЭССС), которая находится на портале "Дія", можно получить 11 услуг. Речь идет, в частности, о получении разрешения на выполнение строительных работ, декларации о готовности к эксплуатации объектов СС1 и выдаче строительного паспорта.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, информирует Цензор.НЕТ.

"Функционал Единой государственной электронной системы в сфере строительства постоянно обновляется. Сейчас на портале "Дія" доступны 11 электронных услуг в строительстве. В будущем опции будут расти. Это важно, ведь благодаря диджитализации в сфере строительства минимизируется бумажный документооборот и контакт между субъектами. Следовательно, снижается уровень коррупции", - отметил Чернышов.

По его словам, также на портале "Дія" можно внести изменения или аннулировать разрешение на выполнение строительных работ, получить сертификат о принятии объекта в эксплуатацию и тому подобное.

Чтобы получить эти услуги, понадобится личная электронная подпись. Далее - нужно зарегистрироваться или авторизоваться на портале "Дія" в "Кабинете гражданина" и заполнить онлайн-форму на получение услуги. Статус услуги можно также проверить в кабинете.

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На портале Дія доступны 11 электронных услуг в строительстве, - Чернышов 01

Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Как документ становится электронным в Украине в государственных структурах:
    1. Текст документа набирается в текстовом редакторе;
    2. Печатается; 😂😂😂🤣🤣🤣😆😆😆.
    3. Подписывается у начальника;
    4. Сканируется;
    5. Подписывается цифровой подписью;
    6. Отправляется по электронной почте. На портале "Дія" доступны 11 электронных услуг в строительстве, - Чернышов - Цензор.НЕТ 5702

    Вывод: Кипы бумаги меньше не станет и березки и дальше будут рубить на бумагу На портале "Дія" доступны 11 электронных услуг в строительстве, - Чернышов - Цензор.НЕТ 5702
  • Сергей Дорофеев c192e950
    В Единой государственной электронной системе в сфере строительства (ЭГЭССС), которая находится на портале "Дія", можно получить 11 услуг. Источник: https://censor.net/ru/n3281886
    Кто нибудь в курсе? Как с помощью "Дии" отбить 0? Вертикаль то понятно, привязать смартфон к верёвочке. А горизонт как?
  • Eugen Mk
    Закордонний паспорт в недопрограмме - не для виїзду за кордон, налоговый номер - не для предъявления в налоговую, банк.

    Был у нотариуса месяц назад - вместе поржали.
    На порталі "Дія" доступні 11 електронних послуг у будівництві, - Чернишов - Цензор.НЕТ 8466
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