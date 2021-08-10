Изнасиловал 11-летнюю девочку в подъезде многоэтажки в Киеве: суд приговорил педофила к максимальному сроку - 15 годам тюрьмы

Суд приговорил мужчину к 15 годам тюрьмы за насилие над 11-летней девочкой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Киеве в Telegram

При поддержке публичного обвинения ювенальными прокурорами Деснянской окружной прокуратуры г. Киева судом объявлен обвинительный приговор жителю Киевщины, который совершил сексуальное насилие в отношении малолетнего ребенка.

Согласно материалам следствия, в марте 2018 мужчина подстерег 11-летнюю девочку рядом с лифтом в подъезде многоэтажки.

Воспользовавшись отсутствием посторонних лиц, злоумышленник схватил девочку и совершил в отношении нее действия сексуального характера, удовлетворив свою половую страсть неестественным способом.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 3 ст. 153 УК Украины, то есть насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом, совершенное в отношении малолетнего.

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В ходе судебного разбирательства прокурор полностью доказал вину обвиняемого в совершении указанного преступления и настоял на максимальном наказании, предусмотренном санкцией статьи.

Соглашаясь с доводами прокурора, Деснянский районный суд г. Киева признал мужчину виновным в инкриминируемом преступлении и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Информация об осужденном будет внесена в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего.

Злоумышленник находится под стражей.