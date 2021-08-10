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Начато уголовное производство по факту дрифта на Софийской площади, - Нацполиция

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Начато уголовное производство по факту дрифта на Софийской площади, - Нацполиция
По факту происшествия на Софийской площади начато уголовное производство. Предварительно полицейские установили, что происходила съемка рекламного ролика. Проводятся первоочередные следственные действия, и устанавливаются все участники инцидента, чтобы привлечь их к ответственности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Киева.

Инцидент произошел сегодня утром на Софийской площади. Организаторы провели съемку рекламного ролика с вовлечением двух автомобилей, не получив соответствующее разрешение местных властей и согласования от полиции Киева.

Сведения об инциденте внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители проводят тщательную проверку обстоятельств, общаются с организаторами и устанавливают всех участников несанкционированной съемки.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

Как сообщалось,  КГГА обратилась в полицию для расследования незаконной съемки в центре Киева с участием рэп-певицы Аlyona alyona. 

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Топ комментарии

  • 18c49ed2
    Золотые слова умного человека.

    Начато уголовное производство по факту дрифта на Софийской площади, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 710
  • Киргиз
    вы чего? это авторы двенадцати стульев Ильф и Петров - один с Киевщины, второй с Одессы!
    А Остап Бендер вообще турецкоподданный!!!
    Историю учите, господа!!! Не позорьтесь...
  • Гундяй Крестовоздвиженский
    "Природа одарила ее щедро. Тут было все: арбузные груди, нос -- обухом, расписные щеки и мощный затылок."
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