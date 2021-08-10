Начато уголовное производство по факту дрифта на Софийской площади, - Нацполиция
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Киева.
Инцидент произошел сегодня утром на Софийской площади. Организаторы провели съемку рекламного ролика с вовлечением двух автомобилей, не получив соответствующее разрешение местных властей и согласования от полиции Киева.
Сведения об инциденте внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители проводят тщательную проверку обстоятельств, общаются с организаторами и устанавливают всех участников несанкционированной съемки.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.
Как сообщалось, КГГА обратилась в полицию для расследования незаконной съемки в центре Киева с участием рэп-певицы Аlyona alyona.