Начато уголовное производство по факту дрифта на Софийской площади, - Нацполиция

По факту происшествия на Софийской площади начато уголовное производство. Предварительно полицейские установили, что происходила съемка рекламного ролика. Проводятся первоочередные следственные действия, и устанавливаются все участники инцидента, чтобы привлечь их к ответственности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Киева.

Инцидент произошел сегодня утром на Софийской площади. Организаторы провели съемку рекламного ролика с вовлечением двух автомобилей, не получив соответствующее разрешение местных властей и согласования от полиции Киева.

Сведения об инциденте внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители проводят тщательную проверку обстоятельств, общаются с организаторами и устанавливают всех участников несанкционированной съемки.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

Как сообщалось, КГГА обратилась в полицию для расследования незаконной съемки в центре Киева с участием рэп-певицы Аlyona alyona.

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