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Темпы вакцинации необходимо увеличить вдвое, чтобы до конца года привить 70% взрослого населения Украины, - KSE

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Темпы вакцинации необходимо увеличить вдвое, чтобы до конца года привить 70% взрослого населения Украины, - KSE
Для выхода на вакцинацию 70% взрослого населения к концу года темпы необходимо увеличить вдвое.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко.

По его словам, темпы вакцинации в Украине необходимо наращивать.

"Украина продолжает наращивать темпы вакцинации и за неделю в среднем вакцинирует 1,4% населения, что выше среднеевропейского и мирового  уровня. Однако для выхода на вакцинацию 70% взрослого населения к концу года темпы необходимо увеличить вдвое", - рассказал Ганиченко.

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Топ комментарии

  • Странник Виртуальный d2c4d836
    Та так. Навіть сонце години б на чотири довше у небі трималося б подовжуючи світловий день. Темпы вакцинации необходимо увеличить вдвое, чтобы до конца года привить 70% взрослого населения Украины, - KSE - Цензор.НЕТ 3319
  • user009
    какое отношение киевская школа экономики имеет к медицине?
  • Гундяй Крестовоздвиженский
    пятілєтку в трі года! дагонім і пєрєгонім Амєріку!
    еге ж!
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