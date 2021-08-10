Ройтбурда похоронят на Еврейском кладбище Одессы

После церемонии прощания во дворе Одесского художественного музея, который возглавлял Александр Ройтбурд, он будет похоронен на Еврейском кладбище Одессы.

Об этом сообщили в департаменте культуры и туризма Одесского горсовета, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Прощание с Александром Ройтбурдом состоится 11 августа во дворе Одесского художественного музея, а погребение - на Еврейском кладбище", - сказала руководитель департамента культуры и туризма Татьяна Маркова.

Гроб с телом художника доставили из Киева в Одессу 9 августа. Одесситы приносят цветы к зданию Одесского художественного музея, отдавая дань уважения таланту художника и руководителя учреждения Александра Ройтбурда, который умер 8 августа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прощание с Александром Ройтбурдом состоится 11 августа в Одессе