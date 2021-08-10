С начала работы рынка в Украине продали более 10 тыс. га сельхозземель: больше всего на Полтавщине и Харьковщине, - Минагрополитики. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 10 августа в Украине на рынке сельскохозяйственных земель зарегистрировано 5 206 соглашений. Общая площадь проданных земель превысила 10 тыс. га.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Минагрополитики.

"Министерство аграрной политики и продовольствия Украины сообщает, что по состоянию на сегодняшний день заключено 5 206 соглашений в рамках рынка земли. Подали заявления для получения доступа к Государственному земельному кадастру 4 532 нотариуса. Всего заявлений - 5 082, из них согласовано 4 473, в очереди на рассмотрение - 17, отказ получили 592", - говорится в сообщении.

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Согласно инфографике, за период с 1 июля по 9 августа этого года в Украине зарегистрированы соглашения на 10 161 га земель. По площади лидируют Полтавская (1 276,4 га) и Харьковская (1 171,8 га) области.