В Совфеде РФ назвали "бесперспективными" шансы Украины получить возмещение убытков за оккупацию Крыма: "Мы можем попросить репарации за Малороссию и Новороссию"
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Ни о каких репарациях и речи быть не может. Тогда мы можем попросить репарации за то, что они в свое время приобрели Малороссию, Новороссию, которые никогда не были Украиной и принадлежали Российской империи. Они были переданы Украине большевистским правительством, чтобы эта союзная республика была побольше, чтобы там появилось побольше пролетариата", – сказал Джабаров.
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По его мнению, такие заявления украинские власти делают перед стартом саммита "Крымской платформы", чтобы "показать свою активность".
"Я так понимаю, что все эти разговоры поднимаются в свете приближающейся "Крымской платформы". Ну а этому министерству (по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий – ред.) надо показать, что они не зря получают зарплату, нужно показать какую-то активность. Хотя я уверен, что каждый из них понимает, что это абсолютно бесперспективная работа по возвращению Крыма", – добавил Джабаров.
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