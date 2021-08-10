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В Совфеде РФ назвали "бесперспективными" шансы Украины получить возмещение убытков за оккупацию Крыма: "Мы можем попросить репарации за Малороссию и Новороссию"

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В Совфеде РФ назвали "бесперспективными" шансы Украины получить возмещение убытков за оккупацию Крыма: "Мы можем попросить репарации за Малороссию и Новороссию"
Первый зампред комитета Совета Федерации России по международным делам Владимир Джабаров назвал "бесперспективными" намерения Киева получить репарации от Москвы за аннексию Крыма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Ни о каких репарациях и речи быть не может. Тогда мы можем попросить репарации за то, что они в свое время приобрели Малороссию, Новороссию, которые никогда не были Украиной и принадлежали Российской империи. Они были переданы Украине большевистским правительством, чтобы эта союзная республика была побольше, чтобы там появилось побольше пролетариата", – сказал Джабаров.

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По его мнению, такие заявления украинские власти делают перед стартом саммита "Крымской платформы", чтобы "показать свою активность".

"Я так понимаю, что все эти разговоры поднимаются в свете приближающейся "Крымской платформы". Ну а этому министерству (по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий – ред.) надо показать, что они не зря получают зарплату, нужно показать какую-то активность. Хотя я уверен, что каждый из них понимает, что это абсолютно бесперспективная работа по возвращению Крыма", – добавил Джабаров.

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Топ комментарии

  • Шрек Баблокат
    Новороссия, Малороссия, Микророссия, Нанороссия и Гавнороссия входящие в состав Пидороссии, живут в воспалённом воображении пидороссов, зараженных глистами "русскавага мира"..
  • Lvbnhj
    В Софреде РФ назвали "бесперспективными" шансы Украины получить возмещение убытков за оккупацию Крыма: "Мы можем попросить репарации за Малороссию и Новороссию" - Цензор.НЕТ 2175 В Софреде РФ назвали "бесперспективными" шансы Украины получить возмещение убытков за оккупацию Крыма: "Мы можем попросить репарации за Малороссию и Новороссию" - Цензор.НЕТ 835
  • olele
    ...Не забуваймо, що народне господарство РФ гостро потребує дармової робочої сили, "трудові табори" для в'язнів там уже будуються, в червні БАМ прийняв першу партію зе-ка, і начальник російської пенітенціарної служби поскаржився, що народу сидить усе-таки малувато, щоб покрити потреби в робочій силі, треба б іще близько мільйона душ (sic!)…
    Тож не робімо собі ілюзій: наявність майже 40 мільйонів відносно здорового, неляканого й роботящого білого населення не в останню чергу й робить Україну привабливою для загарбників, і Росія від нас, таких апетитних, добром не відчепиться, навіть якщо Путіна завтра змінить на посаді Навальний чи якийсь інший Ікс.
    Суть побудованого в РФ режиму, так званого "рашизму", можна, послуговуючись класичною ленінською формулою, описати так: влада ФСБ, плюс русифікація, плюс ідіотизація всіх країн. Тобто, ГУЛАГ, але не простий, а з телевізором, - такий, куди "ідіоти" (ті, що "внєпалітікі") йдуть самі, чи принаймні не чинять опору, коли їх женуть, бо їх переконали з телевізора, що там "какаяразніца"… - https://gazeta.ua/blog/55566/lyudi-************-v-davnij-greciyi-zvalis-idiotami
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