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МИД Украины ожидают ответа Германии, останется ли Меркель на саммит "Крымской платформы"

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МИД Украины ожидают ответа Германии, останется ли Меркель на саммит "Крымской платформы"
В Министерстве иностранных дел Украину ждут ответа относительно участия федерального канцлера Германии Ангелы Меркель в учредительном саммите "Крымской платформы" 23 августа в Киеве.

Об этом первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сообщила в комментарии журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы не знаем, останется ли она . Мы сами ждем ответа от немецкой стороны, будет ли она на "Крымской платформе" или нет ", - отметила Джапаров.

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Первый заместитель министра добавила, что в учредительном саммите "Крымской платформы" точно примет участие министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

Как сообщалось, Меркель намерена посетить Украину с визитом 22 августа .

Топ комментарии

  • Владимир Иванец
    Не останется. Сто пудов не останется. Не может новый сотрудник Газпрома на испытательном сроке позволять себе такие вольности.
  • Александр Махновецкий 0000aeaa
    Отлично. Если немка не останется на саммит, то 22го числа с НЕЙ ПРОСТО НЕ О ЧЕМ БУДЕТ ГОВОРИТЬ. Эта шестёрка НЕМЕЦКОГО олигархата приедет уговоривать Зеленского в разговоре с Байденом НЕ ДЕЛАТЬ АКЦЕНТА на вводе Северного Потока 2 в эксплуатацию. Очевидно у неё есть альтернативное предложение УКРАИНЕ, НО СЛЕДУЕТ СКАЗАТЬ ЗАРАНЕЕ, что ни одно предложение немцев НЕ БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ ИНТРЕСАМ Украины!!!... Ни компенсации, ни обещания остановить газопровод в случае агрессии гэбэшной мрази нельзя БРАТЬ НА ВЕРУ. Вспомните Будапешский меморандум. Задача Зеленского - ЛЮБЫМИ ПУТЯМИ остановить или оттянуть ввод СП2. Если ОП примет одно из предложений фрицев - можете с лёгкой душой называть Зеленского и его шестёрок ПРЕДАТЕЛЯМИ РОДИНЫ.
  • Афанасий Александров
    Какая платформа?! Трубу 2 надо ехать торжественно открывать. Путен вот-вот пустит газ.))
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