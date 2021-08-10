МИД Украины ожидают ответа Германии, останется ли Меркель на саммит "Крымской платформы"

В Министерстве иностранных дел Украину ждут ответа относительно участия федерального канцлера Германии Ангелы Меркель в учредительном саммите "Крымской платформы" 23 августа в Киеве.

Об этом первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сообщила в комментарии журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы не знаем, останется ли она . Мы сами ждем ответа от немецкой стороны, будет ли она на "Крымской платформе" или нет ", - отметила Джапаров.

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Первый заместитель министра добавила, что в учредительном саммите "Крымской платформы" точно примет участие министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

Как сообщалось, Меркель намерена посетить Украину с визитом 22 августа .