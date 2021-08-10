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Полмиллиона украинцев могут остаться без пенсий, - Минсоцполитики

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Полмиллиона украинцев могут остаться без пенсий, - Минсоцполитики
В Украине люди, работающие без официального оформления, получили шанс на пенсию даже при отсутствии необходимого трудового стажа.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

По словам Лазебной, полмиллиона украинцев могут остаться вообще без пенсий так как украинцы, работающие без оформления не будут иметь необходимых 15 лет стажа, если не изменить действующие на данный момент нормы законодательства.

Также, по ее словам, могут остаться без пенсии те, кто работает на неполной занятости.

Как отметила Лазебная, на данный момент Министерство социальной политики готовит законопроект, который поможет высчитывать страховой стаж людям, работающим без оформления и получающим зарплату в конверте.

"Мы разработали законопроект и отправили его на экспертизу в Международную организацию труда, и будем продвигать его дальше", - сообщила министр.

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Топ комментарии

  • Лариса fb3d953c
    Такую копеечную пенсию как платят в Украине можно назначать всем с рождения и бюджет не пострадает.
  • Сергей Трофимов 7c913dc7
    Он нам должен пожизненно сидеть в тюрьме вместе со своими подельниками.
  • Підлога Маккартні
    Если уровнять пенсии у судей, чинуш, плокулолов, депутатов, бувших преезедентов и остальной сволочи до уровня уборщицы, то пенсий хватит всем Полмиллиона украинцев могут остаться без пенсий, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 6606
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