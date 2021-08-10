Невакцинированным студентам не могут отказать в поселении в общежитие - это нарушение прав, - Шкарлет
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире программы "Завтрак с 1 + 1", сказал министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.
"Не может быть такого, это нарушение прав, никаких ни нормативных документов, ни требований нет", - сказал Шкарлет, комментируя вопрос о поселении в студенческое общежитие только вакцинированных лиц.
Он добавил, что студенты в основном достигли 18-летнего возраста и могут вакцинироваться от COVID-19, поэтому в учреждениях высшего образования коллективный иммунитет можно сформировать быстрее, чем в школах.
В то же время министр отметил, что университеты имеют автономию, уже много лет практикуют дистанционное обучение, поэтому могут по своему усмотрению решать вопросы организации образовательного процесса.