Мужчину, насиловавшего собственную дочь, осудили на 13 лет, - прокуратура

Житель Волыни признан виновным в изнасиловании малолетней дочери. Мужчина будет отбывать 13 лет тюремного заключения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Волынской области.

Следствие установило, что 42-летний житель Камень-Каширского района, отец шести несовершеннолетних детей, в течение двух лет во время пребывания жены на заработках насиловал старшую дочь, которой на тот момент было 13-14 лет.

Несмотря на то, что своей виновности в совершении преступлений мужчина не признавал, она была доказана собранными в ходе расследования доказательствами.

Суд первой инстанции назначил жителю Волыни наказание в виде 13 лет лишения свободы, однако сторона защиты посчитала такой приговор слишком суровым и обжаловала его. В суде апелляционной инстанции прокуроры отстояли справедливое наказание для насильника.

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