Почти 60 тысяч абитуриентов зачислены в вузы на бюджет, - Минобразования

На обучение по государственному заказу по образовательным ступеням бакалавра, младшего бакалавра и магистра фармацевтического, ветеринарного и медицинского направления зачислено почти 60 тыс. абитуриентов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины во вторник.

"Состоялось зачисление поступающих на обучение по государственному заказу по образовательным ступеням бакалавра, младшего бакалавра и магистра фармацевтического, ветеринарного и медицинского направления. Количество принятых на основе полного общего среднего образования на бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического и ветеринарного направлений) составляет 58 тыс. 698 человек, на младшего бакалавра - 467 человек", - говорится в сообщении.

По данным государственного предприятия "ИнфоРесурс", в рейтинге высших учебных заведений по количеству зачисленных на бюджет первое место занимает Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" (3 тыс. 911 человек).

Следующие в рейтинге: Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (3 тыс. 66 человек); Национальный университет "Львовская политехника" (2 тыс. 448 человек); Львовский национальный университет им.Ивана Франко (2 тыс. 259 человек); Харьковский национальный университет им.Каразина (1 тыс. 245 человек); Национальный авиационный университет (1 тыс. 215 человек); Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" (1 тыс. 215 человек); Харьковский национальный университет радиоэлектроники (1 тыс. 48 человек); Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины (1 тыс. 26 человек); Черновицкий национальный университет им.Федьковича (860 человек).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Невакцинированным студентам не могут отказать в поселении в общежитие - это нарушение прав, - Шкарлет

Среди популярных специальностей на бюджет первое место занимает "Среднее образование" - 6 тыс. 217 человек.

Следующие в рейтинге такие специальности: "Медицина" (3 тыс. 664 человека); "Компьютерные науки" (3 тыс. 421 человек); "Филология" (2 тыс. 325 человек); "Инженерия программного обеспечения" (1 тыс. 899 человек); "Компьютерная инженерия" (1 тыс. 700 человек); "Электроэнергетика, электротехника и электромеханика" (1 тыс. 659 человек); "Строительство и гражданская инженерия" (1 тыс. 492 человека); "Право" (1 тыс. 156 человек); "Агрономия" (1 тыс. 108 человек).

Отмечается, что абитуриенты, имеющие льготы и претендующие на перевод на бюджетную форму обучения, должны предоставить в вузы подтверждающие документы до 11 августа, а сам перевод состоится до 19 августа.